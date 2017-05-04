В «ДНР» стремятся присоединиться к России

В оккупированном Донецке планируют провести заседание по интеграции Донбасса в Российскую Федерацию

Представители «ДНР» планируют провести 12 мая заседание комитета «Россия – Донбасс», деятельность которого направлена на интеграцию незаконной организации в Российскую Федерацию. Об этом сообщает ресурс «novosti.dn.ua» со ссылкой на пресс-конференцию так называемого «заместителя председателя совета министров ДНР» Дмитрия Трапезникова.

Мероприятие будет приурочено к так называемому «референдуму», который произошел в ОРДЛО в 2014 году. Трапезников подчеркнул важность предстоящего события, которое пройдет в гостиничном комплексе «Шахтер Плаза». Во встрече планируется участие политологов из России.