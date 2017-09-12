В «ДНР» отрицают арест главы «МВД»

Роман Манекин продолжает настаивать на том, что его соратник Алексей Дикой под «домашним арестом»

Советник главы боевиков «ДНР» Александр Казаков не подтверждает задержание главы «МВД ДНР» Алексея Дикого. Об этом Казаков написал на своей странице Facebook.

«На всякий случай поинтересовался у Главы ДНР Александра Захарченко. Ответ Главы: Бред. Позвонил министру Алексею Дикому. Ответ министра: Придурки», – написал он.

Ранее политолог из ОРДО Роман Манекин сообщил, что так называемый «министр внутренних дел ДНР» Алексей Дикой помещен под «домашний арест», а его подчиненные задержаны.

Комментируя опровержение Казакова, Манекин продолжает настаивать на версии об аресте «министра», ссылаясь на то, что информация об аресте Дикого была получена от двух источников и перепроверена.

