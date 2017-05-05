Россия стала выделять меньше денег – в «ЛДНР» начались проблемы с зарплатой

Россия под давлением санкций сокращает финансирование «народных республик». На оккупированных территориях уже начались проблемы с зарплатой

Россия, находящаяся под санкциями, привели к тому, что Кремль вынужден сокращать финансирование боевиков. Одним из следствий этого стал рост задолженности по социальным выплатам и задержка заработной платы сотрудникам «бюджетообразующих» предприятий. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Главного управления разведки Минобороны Украины.

«В г. Дебальцево работниками «железной дороги ДНР» обещанная заработная плата на уровне 5-7 тысяч рублей в месяц не выплачивается. Российскими оккупационными властями для уменьшения уровня негативных настроений среди железнодорожников выдано «распоряжение» о направлении на трехнедельные сборы военнообязанных мужчин в возрасте 25-35 лет из числа работников «железной дороги ДНР», — говорится в сообщении.

Сообщается, что во время сборов среди железнодорожников планируется проведение пропагандистских мероприятий, цель которых – побуждать военнообязанных мужчин проходить военную службу по контракту в российской армии.

Напомним, в «ЛНР» уже задерживали зарплаты «по техническим причинам».