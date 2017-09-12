В «ДНР» два завода будут работать на «военные нужды»

Захарченко заставляет отжатые машиностроительные предприятия работать на «военно-промышленный комплекс ДНР»

Глава «ДНР» Александр Захарченко подписал «указ», согласно которому отжатые машиностроительные предприятия «Донецкгормаш» и Горловский машиностроительный завод будут использоваться для нужд «военно-промышленного комплекса». Об этом говорится в «указе» Захарченко.

В сообщении говорится, что такой шаг вызван необходимостью укрепления «в условиях военного положения» обороноспособности непризнанной «республики» .

Захарченко поручил передать указанные предприятия в управление «государственной инновационной компании» с последующим утверждением «уставных документов», а также провести инвентаризацию.