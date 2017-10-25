Ультиматум «ЛНР»: боевики озвучили, когда откроют КПВВ «Золотое»

По словам «министра» Владислава Дейнего, сторона группировки «ЛНР» продолжит работы по открытию пункта пропуска только после того, как Украина выполнит ряд условий

В «ЛНР» заявляют о том, что с их стороны останавливаются все подготовительные работы для открытия пункта пропуска в Золотом. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

«После провокационной попытки Украины в одностороннем порядке открыть пункт пропуска в населенном пункте Золотое Республика приостанавливает подготовительные работы и заявляет, что этот пункт может быть открыт только при следующих условиях: после отвода украинских вооруженных сил на участке вблизи Станицы Луганской, одновременно с открытием пункта пропуска в Счастье, при обеспечении со стороны международных организаций источника финансирования подготовительных работ и обустройства самого пункта пропуска в Золотом», — сказано в заявлении «министра иностранных дел» «ЛНР» Владислава Дейнего.

Напомним, 20 октября планировалось открытие контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» на Луганщине, рассчитанного на пересечение до 5000 человек и до 3000 транспортных средств в сутки. Однако со стороны боевиков пункт пропуска так и не открылся.