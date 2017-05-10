Управление разведки: недовольство на оккупированных территориях растет

Нарастает недовольство населения «ЛНР» и «ДНР» оккупационной властью

Население временно оккупированных территория Донецкой и Луганской областей все чаще выражают недовольство властью «республик». Обвинения в злоупотреблении властью наблюдаются даже в кругах, лояльных к «Л-ДНР». Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

«Нарастает недовольство деятельностью т.н. «Органов исполнительной и законодательной власти», что проявилось в увеличении накануне т.н. «Дней республик, 11 мая с.г. — ДНР, 12 мая с.г. – ЛНР» количества случаев выдвижения публичных претензий (в т.ч. со стороны лояльных «ЛНР / ДНР» представителей бизнеса и общественных сообществ и организаций) к руководителям различных уровней, которых обвиняют в использовании своих должностей только в целях собственного обогащения и пренебрежении проблемами простых человек», — говорится в сообщении.

Напомним, что население «республик» активно выражает свое недовольство в социальных сетях.