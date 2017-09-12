На Луганщине хотят создать «университет будущего» из вузов, перемещенных из ОРЛО

Пока неизвестно, сколько средств понадобится на реализацию проекта, но в обсуждении инициативы уже приняли участие руководители ведущих вузов области

Рабочее совещание с руководителями перемещенных высших учебных заведений Луганщины по вопросам строительства университета будущего состоялось сегодня, 5 сентября, в Луганской облгосадминистрации, передает пресс-служба ведомства.

Участникам совещания представили проект распоряжения председателя Луганской областной государственной администрации Юрия Гарбуза «О создании рабочей группы по подготовке и реализации проекта университетского кампуса «Университет будущего»- инновационной модели нового студенческого городка в области.

На совещании было отмечено, что создание на Луганщине такого университета позволит под одной крышей объединить перемещенные вузы III-IV уровней аккредитации. Проект предполагает создание уникального заведения, которое позволит поднять качество высшего образования, привлечь к работе преподавателей со всей Украины и зарубежья и студентов.

В мероприятии приняли участие руководители четырех перемещенных высших учебных заведений — Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, Луганского государственного университета внутренних дел имени Дидоренко и Луганского государственного медицинского университета.

«Подготовка нашего проекта пока продолжается. И сегодняшняя встреча с ректорами перемещенных вузов области подтвердила их готовность его поддержать. Поэтому, следующий шаг — привлечение средств иностранных инвесторов», — заявил Юрий Гарбуз по итогам совещания.