«ЛДНР» объявили ультиматум Украине до 1 марта из-за блокады

Руководители незаконных организаций «Л-ДНР» Игорь Плотницкий Александр Захарченко из-за блокады Донбасса предъявили Украине ультиматум.

Как говорится в совместном заявлении Захарченко и Плотницкого, опубликованном на подконтрольном им сайте ЛИЦ, они требуют прекратить блокаду Донбасса до 1 марта. В противном случае обещают «национализировать» предприятия, которые оказались на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

«Мы вынуждены объявить, что, если до 00.00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введём внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР», — говорится в заявлении.

Также они обещают прекратить поставки угля в Украину.

«Мы будем перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок России и других стран. Именно это и было одним из наших первых программных обещаний в момент провозглашения наших республик», — говорится в заявлении.