Группировка «ЛНР» объявила ультиматум предприятиям Ахметова и Ко

Предприятия-нерезиденты должны стать на налоговый учет в «ЛНР» до конца марта или будут национализированы — соответствующее заявление появилось на официальном сайте Игоря Плотницкого.

«Мы очень долго и терпеливо мирились с нахождением на нашей территории нерезидентов (юридических лиц, физических лиц – предпринимателей), которые, не признавая Республику, осуществляя хозяйственную деятельность на нашей земле, используя ее недра, трудовые ресурсы, обогащались сами и обогащали Украину.

Неоднократно мы заявляли о том, что не будем мириться с такой ситуацией, потому что, в первую очередь, нужно уважать людей, живущих на этой земле и соблюдать законодательство, которое принято и действует на территории республики.

Сегодня Народный Совет Луганской Народной Республики рассмотрел в первом чтении проект Закона Луганской Народной Республики «О внесении изменений в Закон Луганской Народной Республики от 28.12.2015 № 79-II «О налоговой системе».

Этот проект Закона устанавливает четкий предельный срок, до которого юридические лица и физические лица – предприниматели нерезиденты обязаны узаконить осуществление хозяйственной деятельности на территории Луганской Народной Республики.

Нерезиденты обязаны до 31.03.2017 заключить договор с налоговыми агентами Луганской Народной Республики, предусматривающий уплату в бюджет республики налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), установленных действующим законодательством ЛНР, и, конечно, выполнить обязательства по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей (в том числе единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование) за периоды деятельности, предшествующие заключению такого договора.

Если по окончанию указанного срока договор не будет заключен с налоговым агентом, в отношении юридического лица – нерезидента или физического лица – предпринимателя – нерезидента вводится государственное управление (назначается временная администрация) в порядке, определяемом Советом Министров Луганской Народной Республики.

Это честный и справедливый подход.

Более установленного срока никто не сможет узаконить свое положение.

Но использовать такую возможность в пределах установленного срока смогут тоже не все нерезиденты.

Республика никогда не пустит на свою землю тех, кто участвовал, оказывал содействие, пособничество в вооруженной агрессии против Луганской Народной Республики.

Также республика не признает сделки, совершенные (совершаемые) после 18.05.2014 за пределами Луганской Народной Республики по отчуждению, передаче в управление и пользование корпоративных прав и объектов коммерческой недвижимости, принадлежащих юридическим и физическим лицам на территории бывшей Луганской области.

Повторю, что нормы настоящего проекта Закона распространяются только на тех юридических лиц – нерезидентов, физических лиц – предпринимателей – нерезидентов, которые осуществляют свою хозяйственную и предпринимательскую деятельность на территории республики. А именно он касается Публичного акционерного общества «Алчевский металлургический комбинат», включая ПАО «Алчевсккокс», ООО ДТЭК «Свердловантрацит», ООО ДТЭК «Ровенькиантрацит», ПАО «Краснодонуголь», ЧАО «Аквасервис», ЧАО «Экоэнергия», Ветряной парк Краснодонский, Ветряной парк Лутугинский.

Наши депутаты как истинные патриоты и представители народа Республики сегодня сделали первый шаг к разрешению сложной и нужной задачи.

Они защищают собственный народ от несправедливого отношения и обворовывания» — говорится в заявлении.