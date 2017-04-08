7 апреля боевики «ЛНР» захватили луганский «Укртелеком»

На официальном сайте оператора связи «Укртелеком» вчера, 7 апреля появилось сообщение о полном прекращении услуг связи на неподконтрольной правительству территории Луганской и Донецкой областей.

Жители оккупированной территории Луганщины сообщают, что 7 апреля стали невозможны звонки по номерам стационарной телефонной связи. Также был отключен кабельный интернет «ОГО!» и мобильный интернет «ТриМоб» от «Укртелекома».

«Сегодня отжали Укртелеком в Луганске», – написал луганчанин в одной из закрытых групп в Facebook.

«Так же как и в Донецке. Сегодня отключили междугородку. Сотрудникам сказали увольняться с Укртелекома», – уточнил он в комментариях.

В этот же день, 7 апреля появилось лаконичное сообщение на официальном сайте «Укртелекома»:

«Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью».

Примечательно, что карта «Связь на Донбассе» на официальном сайте, где указано, что услуги связи «Укртелекомом» не предоставляются на оккупированной территории, обновлена еще за сутки до этого – 6 апреля.

«Еще осталось МТС прикрыть, и все. Пишите письма», — комментирует упомянутый пост в закрытой группе в Facebook бывшая луганчанка.

«Пишите письма — тоже не выход. Доставить их будет можно только голубиной почтой(((», — отвечает ей собеседница.

При этом к середине дня 8 апреля, по крайней мере, в некоторых районах Луганска кабельный интернет от «Укртелекома» снова работал. Мобильный интернет «ТриМоб» пока по-прежнему недоступен.

Напомним, о захвате боевиками имущества в Донецкой области ПАО «Укртелеком» заявило еще 15 марта.

«С 1.03.2017 года ПАО «Укртелеком» вынужденно прекратило свою деятельность на временно оккупированной территории Донецкой области из-за противоправное вмешательство неустановленных лиц в работу телекоммуникационной сети и восхищение всех активов общества вооруженными лицами. В связи с этим ОАО «Укртелеком» сообщает о том, что с 1 марта 2017 по обстоятельствам, за которые общество не отвечает, общество фактически не использует (и не может использовать) в своей хозяйственной деятельности ранее арендованные объекты и, соответственно, не платить арендную плату за них. С 1.03.2017 года ОАО «Укртелеком» просит считать все договоры аренды объектов, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой области, досрочно прекращенными», — было сказано в официальном сообщении предприятия.

Как известно, с конца февраля группировки «ЛНР» и «ДНР» начали «национализацию» предприятий украинской юрисдикции, которые работают по украинскому законодательству и платят налоги в бюджет Украины, а не в «бюджеты» т.наз. «республик». В число таких предприятий входит и компания «Укртелеком», принадлежащая миллиардеру Ринату Ахметову.