Что означает задержание «украинских террористов» в «ЛНР»

Группу украинских военнопленных группировка «ЛНР» (признана в Украине террористической) обвинила в ликвидации ряда командиров боевиков. Также их обвиняют в подготовке терактов на территории России и оккупированного Крыма, а еще – в том, что они готовили покушение на членов ОБСЕ. Какие последствия будут эти заявления?

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

В конце прошлой недели так называемое «Министерство внутренних дел» группировки «ЛНР» сообщило, что раскрыло громкое убийство одного из высших командиров «Народной милиции» – Олега Анащенко. Виновными объявили «военнослужащих сил специального назначения ВСУ», которые якобы были засланы в Луганск «для осуществления террористических актов по заданию СБУ».

Далее в игру включилось т.н. «Министерство госбезопасности ЛНР». На его сайте названы имена «диверсантов» и обнародованы видео с их «признаниями». Мужчины со следами побоев на лице говорят, что украинские спецслужбы причастны и к ликвидации полевых командиров группировки «ДНР» – Арсения Павлова («Моторолы») и Михаила Толстых («Гиви»).

Кроме того, глава «МГБ» Леонид Пасечник, ссылаясь на «показания» пленных, рассказал о подготовке ими терактов против «представителей международных организаций» и мирного населения ОРДЛО, а также – о планах покушений в российском Белгороде и Крыму.

Все это согласуется с предыдущими обвинениями в адрес Украины в «терроризме», которые группировки «ЛДНР» высказывали ранее.

«Признание» после месяца пыток

Внедорожник Олега Анащенко, «заместителя начальника управления Народной милиции ЛНР», взлетел на воздух 4 февраля. В «ЛНР» моментально заявили, что это сделали «украинские диверсанты», взрыв объявили «терактом», а вскоре сообщили, что «укроДРГ» поймали.

Однако членов «ДРГ» предъявили только сейчас, через месяц после ликвидации Анащенко.

На камеру человек, который называет себя начальником инженерной службы 8 полка специального назначения сил спецназначения ВСУ Сергеем Иванчуком, рассказал, что он – непосредственный исполнитель убийства Анащенка. Он говорит, что в планах украинских спецслужб был также подрыв машины главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко и ликвидация Михаила Толстых («Гиви»).

Еще по заданию СБУ их группа «установила слежку за представителями международных организаций» (понятно, что речь идет о наблюдателях ОБСЕ). Они якобы занимались также похищением людей и вывозом на подконтрольную правительству территорию.

Другой задержанный назвался Иваном Деевым. Он добавил подробности о подрыве Анащенко, рассказал, что первым их заданием был «теракт» на электростанции «Победа» возле Свердловска. По словам мужчины, его планировали послать в Белгород (Российская Федерация) для ликвидации сотрудника ФСБ, но затем командование направило туда другого агента. Он будто слышал от одного из своих командиров, что тот подорвал лифт с Арсением Павловым («Моторолой») в Донецке.

Мужчины сообщили о подготовке двух покушений на бывшего полевого командира группировки «ДНР» Игоря Безлер в Крыму весной прошлого года и позже.

«Министр МГБ» группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что таких «диверсионных групп» в ОРЛО много. Опубликованы видео обысков в якобы схронах и на квартире задержанной «ДРГ». Среди прочего там было и самодельное взрывное устройство, которое будто бы «украинские террористы» планировали применить при большом стечении мирных жителей.

СБУ предупреждает белгородцев об опасности

Служба безопасности Украины отрицает свою причастность к диверсиям на территории, контролируемой группировками «ЛДНР». Она обнародовала перехваченный телефонный разговор ликвидированного Олега Анащенка, где тот наоборот в подготовке покушения на его жизнь обвиняет «МГБ ЛНР».

«Бойцы, которых заставили обвинить украинскую власть, были в составе группы военнослужащих, пропавших 11 февраля текущего года. Только через месяц жестоких пыток боевики решили обнародовать записи. На представленных видео заметны следы пыток наших военных», – говорится в сообщении СБ Украины.

В тексте не уточняется, при каких обстоятельствах и где именно попали воины в плен. Но даже если предположить, что бойцы действительно были посланы с задачей физической ликвидации руководителей и командиров группировок «ЛДНР», – то стоит вспомнить:

ОРДЛО являются зоной проведения антитеррористической операции. И ликвидацию боевиков едва ли можно назвать «терактом».

А в подготовку гипотетических терактов против мирного населения и ОБСЕ поверить трудно, еще и потому, что непонятно, как это могло бы пойти на пользу Украине.

СБУ в своем официальном опровержении обвинений обращает внимание на то, что «в опубликованных террористами сюжетах намеренно было сказано об организации террористических актов в российских городах». СБУ делает вывод, что спецслужбы РФ собираются совершить террористические акты на территории России и обвинить в этом украинскую власть.

Почему все эти заявления «МГБ ЛНР» всплыли именно сейчас? Наиболее вероятная ответ — Гаага. Украина в иске в Международный суд ООН обвиняет Российскую Федерацию в поддержке терроризма через финансирование и предоставление боеприпасов и вооружения, в том числе и современного.

Инструмент для подмены понятий

В качестве ответа Кремль руками «ЛДНР» хочет создать картинку «террористического государства Украина». Собственно, в Москве начали уже давно.

«Если раньше панопиткум под названием «Следственный комитет РФ» пачками клепал липовые дела против украинских офицеров собственными силами, то сейчас ФСБ РФ запрягло в упряжь своих шестерок в лице «МГБ ДНР» и «МГБ ЛНР» с тем, чтобы наваять терриконы лжедоказательств о «террористической деятельности» Киева в ОРДЛО. (…) Относительно ликвидации Анащенко, как свидетельствуют данные группы ИС, среди сотрудников «МГБ ЛНР» и «правоохранителей» в Луганске нет сомнений, чьих это рук дело, и украинскими диверсантами там, понятно, и не пахнет. Но довольно лихо ФСБ решила из этого дерьма Плотницкого сделать конфетку для Гааги», – комментирует в своем Facebook Дмитрий Тимчук, народный депутат и координатор группы« Информационный сопротивление».

Кроме подрыва авторитета Украины, путем подобных «следственных действий» утверждается мнимая «субъектность» группировок «ЛНР» и «ДНР». Создается видимость существования там «правоохранительной» системы, которую могут принять за чистую монету люди, мало знакомые с реалиями ОРДЛО.

Таким образом производится подмена понятий: жертвой международного терроризма становится не суверенитет Украины, а якобы «народ Донбасса». Не случайно все чаще главари «ЛДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко все чаще применяют в выступлениях название «временно оккупированных территориях республик», говоря о подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской.

Одним из возможных последствий формирования имиджа «террористической Украины» может быть провозглашения права «ЛДНР» на любые меры по защите. Даже до обращения к РФ с просьбой ввести войска и обустройства границы по линии разграничения.