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Что означает задержание «украинских террористов» в «ЛНР»


Машина 3Группу украинских военнопленных группировка «ЛНР» (признана в Украине террористической) обвинила в ликвидации ряда командиров боевиков. Также их обвиняют в подготовке терактов на территории России и оккупированного Крыма, а еще – в том, что они готовили покушение на членов ОБСЕ. Какие последствия будут эти заявления?

Александр Белокобыльский, Радіо Свобода

В конце прошлой недели так называемое «Министерство внутренних дел» группировки «ЛНР» сообщило, что раскрыло громкое убийство одного из высших командиров «Народной милиции» – Олега Анащенко. Виновными объявили «военнослужащих сил специального назначения ВСУ», которые якобы были засланы в Луганск «для осуществления террористических актов по заданию СБУ».

Далее в игру включилось т.н. «Министерство госбезопасности ЛНР». На его сайте названы имена «диверсантов» и обнародованы видео с их «признаниями». Мужчины со следами побоев на лице говорят, что украинские спецслужбы причастны и к ликвидации полевых командиров группировки «ДНР» – Арсения Павлова («Моторолы») и Михаила Толстых («Гиви»).

Кроме того, глава «МГБ» Леонид Пасечник, ссылаясь на «показания» пленных, рассказал о подготовке ими терактов против «представителей международных организаций» и мирного населения ОРДЛО, а также – о планах покушений в российском Белгороде и Крыму.

Все это согласуется с предыдущими обвинениями в адрес Украины в «терроризме», которые группировки «ЛДНР» высказывали ранее.

«Признание» после месяца пыток

Внедорожник Олега Анащенко, «заместителя начальника управления Народной милиции ЛНР», взлетел на воздух 4 февраля. В «ЛНР» моментально заявили, что это сделали «украинские диверсанты», взрыв объявили «терактом», а вскоре сообщили, что «укроДРГ» поймали.

Место происшествия

Внедорожник Toyota Олега Анащенко взорвали на 2-й Краснознаменной 4 февраля. Спустя 2 часа «Народная милиция ЛНР» объявила это терактом украинских спецслужб. Фото из соцсетей

Однако членов «ДРГ» предъявили только сейчас, через месяц после ликвидации Анащенко.

На камеру человек, который называет себя начальником инженерной службы 8 полка специального назначения сил спецназначения ВСУ Сергеем Иванчуком, рассказал, что он – непосредственный исполнитель убийства Анащенка. Он говорит, что в планах украинских спецслужб был также подрыв машины главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко и ликвидация Михаила Толстых («Гиви»).

Пленный Сергей Иванчук

Пленный Сергей Иванчук. Скриншот видео с сайта «МГБ ЛНР»

Еще по заданию СБУ их группа «установила слежку за представителями международных организаций» (понятно, что речь идет о наблюдателях ОБСЕ). Они якобы занимались также похищением людей и вывозом на подконтрольную правительству территорию.

Другой задержанный назвался Иваном Деевым. Он добавил подробности о подрыве Анащенко, рассказал, что первым их заданием был «теракт» на электростанции «Победа» возле Свердловска. По словам мужчины, его планировали послать в Белгород (Российская Федерация) для ликвидации сотрудника ФСБ, но затем командование направило туда другого агента. Он будто слышал от одного из своих командиров, что тот подорвал лифт с Арсением Павловым («Моторолой») в Донецке.

Пленный Иван Деев

Пленный Иван Деев. Скриншот видео с сайта «МГБ ЛНР»

Мужчины сообщили о подготовке двух покушений на бывшего полевого командира группировки «ДНР» Игоря Безлер в Крыму весной прошлого года и позже.

«Министр МГБ» группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что таких «диверсионных групп» в ОРЛО много. Опубликованы видео обысков в якобы схронах и на квартире задержанной «ДРГ». Среди прочего там было и самодельное взрывное устройство, которое будто бы «украинские террористы» планировали применить при большом стечении мирных жителей.

СБУ предупреждает белгородцев об опасности

Служба безопасности Украины отрицает свою причастность к диверсиям на территории, контролируемой группировками «ЛДНР». Она обнародовала перехваченный телефонный разговор ликвидированного Олега Анащенка, где тот наоборот в подготовке покушения на его жизнь обвиняет «МГБ ЛНР».

«Бойцы, которых заставили обвинить украинскую власть, были в составе группы военнослужащих, пропавших 11 февраля текущего года. Только через месяц жестоких пыток боевики решили обнародовать записи. На представленных видео заметны следы пыток наших военных», – говорится в сообщении СБ Украины.

В тексте не уточняется, при каких обстоятельствах и где именно попали воины в плен. Но даже если предположить, что бойцы действительно были посланы с задачей физической ликвидации руководителей и командиров группировок «ЛДНР», – то стоит вспомнить:

ОРДЛО являются зоной проведения антитеррористической операции. И ликвидацию боевиков едва ли можно назвать «терактом».

А в подготовку гипотетических терактов против мирного населения и ОБСЕ поверить трудно, еще и потому, что непонятно, как это могло бы пойти на пользу Украине.

СБУ в своем официальном опровержении обвинений обращает внимание на то, что «в опубликованных террористами сюжетах намеренно было сказано об организации террористических актов в российских городах». СБУ делает вывод, что спецслужбы РФ собираются совершить террористические акты на территории России и обвинить в этом украинскую власть.

Почему все эти заявления «МГБ ЛНР» всплыли именно сейчас? Наиболее вероятная ответ — Гаага. Украина в иске в Международный суд ООН обвиняет Российскую Федерацию в поддержке терроризма через финансирование и предоставление боеприпасов и вооружения, в том числе и современного.

Инструмент для подмены понятий

В качестве ответа Кремль руками «ЛДНР» хочет создать картинку «террористического государства Украина». Собственно, в Москве начали уже давно.

«Если раньше панопиткум под названием «Следственный комитет РФ» пачками клепал липовые дела против украинских офицеров собственными силами, то сейчас ФСБ РФ запрягло в упряжь своих шестерок в лице «МГБ ДНР» и «МГБ ЛНР» с тем, чтобы наваять терриконы лжедоказательств о «террористической деятельности» Киева в ОРДЛО. (…) Относительно ликвидации Анащенко, как свидетельствуют данные группы ИС, среди сотрудников «МГБ ЛНР» и «правоохранителей» в Луганске нет сомнений, чьих это рук дело, и украинскими диверсантами там, понятно, и не пахнет. Но довольно лихо ФСБ решила из этого дерьма Плотницкого сделать конфетку для Гааги», – комментирует в своем Facebook Дмитрий Тимчук, народный депутат и координатор группы« Информационный сопротивление».

Кроме подрыва авторитета Украины, путем подобных «следственных действий» утверждается мнимая «субъектность» группировок «ЛНР» и «ДНР». Создается видимость существования там «правоохранительной» системы, которую могут принять за чистую монету люди, мало знакомые с реалиями ОРДЛО.

Таким образом производится подмена понятий: жертвой международного терроризма становится не суверенитет Украины, а якобы «народ Донбасса». Не случайно все чаще главари «ЛДНР» Игорь Плотницкий и Александр Захарченко все чаще применяют в выступлениях название «временно оккупированных территориях республик», говоря о подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской.

Одним из возможных последствий формирования имиджа «террористической Украины» может быть провозглашения права «ЛДНР» на любые меры по защите. Даже до обращения к РФ с просьбой ввести войска и обустройства границы по линии разграничения.

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