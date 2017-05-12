Украинский военный сдался в плен боевикам «ЛНР»

«Народная милиция ЛНР» распространила видео допроса военнослужащего ВСУ, сдавшегося в плен. Штаб АТО подтверждает, что военный на видео самовольно покинул место службы

11 мая в сети интернет так называемой «народной милицией ЛНР» была размещена видеозапись допроса неизвестными лицами военнослужащего ВСУ сержанта военной службы по контракту Гапьяка Т. Я. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«По предварительной информации было установлено, что он самовольно оставил место службы в конце марта этого года. По данному факту было проведено служебное расследование, а также отправлено сообщение в военную прокуратуру и в Военную службу правопорядка», — говорится в сообщении пресс-центра.

Военнослужащий на видео во время допроса рассказал, что родился во Львовской области, в ноябре 2016 года пошел служить по контракту. По словам задержанного, в учебной части на Яворовском полигоне его обучали украинские и американские инструкторы. Недовольный службой в АТО, он покинул место службы и «ушел в сторону казаков и ними был уже задержан».