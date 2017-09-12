Украина или «ЛНР»: на конкурсе в Москве преподавателю дали грамоту с интересной надписью

Преподаватель русского языка из Луганска в социальных сетях показала фото грамоты, выданной в России, с надписью «Украина, ЛНР, Луганск»

Во время проходившего в Москве награждения победителей Пушкинского конкурса педагогу из оккупированного Луганска выдали грамоту с надписью «Украина, ЛНР, г. Луганск».

«Когда я собиралась в Москву, то даже представить себе не могла, насколько высок уровень Пушкинского конкурса. В Белом зале московской мэрии лауреатов поздравляли Швыдкой — представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, академик Костомаров, ректор института Пушкина Русецкая и какой-то министр», — пишет у себя в Facebook лауреат XVIII Международного Пушкинского конкурса для преподавателей русского языка Анна Светлова, которая до начала гибридной войны в Донбассе была учителем украинского языка и литературы в средней школе №18 в Луганске.

«ЛНР — таки Украина, как приятно, что в России есть дальнозоркие люди», — прокомментировали ее фотографию пользователи социальной сети.

Грамота подписана спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.