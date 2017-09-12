Украина будет добиваться допуска представителей ОБСЕ к пленному Асееву

Боевики не пускают к заложникам представителей Красного Креста и не дают звонить родным

Украинская сторона сделает все возможное, чтобы состоялась встреча пленного украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) и представителя ОБСЕ Тони Фриша. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко в Фейсбуке.

В сообщении говорится, что украинская сторона несколько месяцев подряд пытается добиться того, чтобы получить доступ к заложникам на оккупированной территории. Однако с начала войны к украинским заложникам в ОРДЛО ни разу не допустили представителей Красного Креста, а с лета 2016 года заложники не имеют права на звонок семьям.

«На все наши требования слышим в ответ: заложников уже посетила одна народный депутат, она убедилась, что в них прекрасные условия содержания. Дважды к нескольким ребятам допустили в свое время координатора ОБСЕ в гуманитарной группе Фриша (при этом рядом стояли руководители тюрьмы и еще какие-то кураторы-наблюдатели), и пару раз госпожу Фрейзер — представителя миссии ООН. Но это были не конфиденциальные встречи, и они смогли увидеть не всех заложников, а только нескольких», — добавила она.

Геращенко отметила, что украинская сторона будет добиваться того, чтобы к Асееву пустили представителя ОБСЕ.

«Мы ставили перед координатором Фришем вопрос посещения Асеева, но его также к Стасу не пустили. Фриш планирует в начале октября еще раз посетить оккупированные территории, так что в Минске мы в гуманитарной группе, ссылаясь и на это заявление Фионы, будем требовать допуска представителя ОБСЕ к журналисту», — написала Геращенко.

12 сентября председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер отметила, что ООН обращает внимание на то, что боевики не позволяют общаться с родственниками удерживаемому журналисту Станиславу Асееву. Об этом сообщает «Украинская правда».

По ее словам, в плену боевиков, кроме Васина (Станислава Асеева) находятся еще множество пленных, которых неделями держат в одиночных камерах без возможности любого общения.

«Более того, задержанным запрещают общаться между собой и с родными, а родным не предоставляют никакой информации об их мужьях, сыновьях, братьях или сестрах и женах. Это причиняет боль этим семьям. Боевики также не допускают к общению с пленными и представителей международной миссии «, — сказала Фрейзер.

Ранее сообщалось, что международные наблюдатели не смогли попасть к Асееву, удерживаемому группировкой «ДНР»,