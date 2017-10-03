В «ЛНР» появились проблемы с мобильной связью

Жители оккупированной территории жалуются на ухудшение качества связи «МТС-Украина»

Качество связи украинского оператора мобильной связи «МТС-Украина» (после ребрендинга Vodafone) на территории, контролируемой группировкой «ЛНР», ухудшилось из-за аварии на магистральной сети. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на пресс-службу тк называемого министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР.

«Сбои в работе МТС вызваны магистральной поломкой. В настоящее время, по имеющейся у нас информации, специалисты оператора сотовой связи работают над ее устранением», — сообщили в Министерстве.

В сообщении говорится, что в ведомстве не знают, как долго украинская сторона будет устранять поломку.