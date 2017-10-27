Тымчук: Россия покупает у «Л-ДНР» уголь за бесценок и продает по 100$

При себестоимости добычи в 67 долларов за тонну шахтерам из оккупированного Донбасса приходится продавать уголь почти в два раза дешевле

Переориентация сбыта на рынок России привели к ухудшению социально-экономической ситуации в «Л-ДНР». Особенно пострадала угледобывающая отрасль, которая стала работать фактически себе в убыток. Об этом написал у себя в Facebook координатор «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук.

В сообщении говорится, что после того, как украинская сторона перестала покупать уголь в ОРДЛО, руководители «республик» были вынуждены переориентировать рынок сбыта на Россию, которая стала фактически единственным направлением реализации угля. Увеличение поставок угля в РФ преподносится боевиками как результат успешной кооперации «ДНР» и «ЛНР» с РФ, боевики хвастаются увеличением показателей добычи, однако торговать с Россией оказалось не так выгодно, как с украинскими потребителями.

«Причина в том, что реализация большей части добытого угля российским посредникам происходит за бесценок, по $30-35, при себестоимости его добычи $67 за тонну. Так, при закупках угля ООО «Газ — Альянс» (подконтрольно С.Курченко, является импортером 75% угля из «ЛНР») цена одной тонны энергетического угля составляет $32», — говорится в сообщении.

Тымчук подчеркивает, что дальше РФ перепродает уголь из «Л-ДНР» по мировым рыночным ценам в диапазоне от $100 до $160 за тонну.

«При этом, главарям «ЛДНР» не стоит надеяться на увеличение выручки от продажи угля россиянам для латания «республиканских» социальных дыр, поскольку Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предусматривает лишь дальнейшее уменьшение объемов потребления угля в РФ и рост экспорта угля собственной добычи для поддержки собственной отрасли (2013 — 153 млн т., 2014 — 156 млн т., 2016 — 165 млн т., в 2017 ожидается — 175 млн т., а в 2025 — 197 млн т.). А учитывая ограниченные логистические возможности Черноморско-Азовских портов РФ (совокупный объем перевалки в 2016 – 9,2 млн т. в год) и железнодорожных переходов на неконтролируемом участке российско-украинской границы, уголь с шахт оккупированного Донбасса по рыночным ценам вряд ли кого-то заинтересует», — пишет координатор «Информационного сопротивления».

Как сообщает источник, с 2021 г ожидается закрытие всех восьми угольных энергоблоков российской Новочеркасской ГРЭС, которая является единственным потребителем угля на юге РФ (владелец — ОАО «Газпром»). Ожидаемый дополнительный профицит угля — около 3-4 млн т.

«В результате, даже если реализовать весь запланированный «республиками» объем угля и продать его по «рыночным» ценам, которые предлагают «братские российские» перекупщики (по $30-35), средств не будет хватать даже на выплату текущей заработной платы шахтерам, не говоря уже о погашении задолженности по зарплате, которая на сегодня достигает нескольких миллиардов российских рублей», — пишет Тымчук.