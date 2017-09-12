Вслед за Россией, «Л-ДНР» решили провести свои учения

«Армия» оккупированных территорий будет проводить учения синхронно с войсками РФ в Беларуси

Боевики «республик Л-ДНР» готовятся к проведению командно-штабных учений. Об этом в Facebook написал координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

Так, по информации источника, под руководством начальника штаба – первого заместителя командующего 8 армии Южного ВО ВС РФ генерал-майора О. Цекова и группы офицеров штаба 8 армии в «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» осуществляется подготовка к проведению командно-штабных учений в сентябре.

«В связи с этим на территории, контролируемой «ЛДНР», «военными комиссариатами» начата работа по уточнению списков приписанных военнообязанных и техники. При этом, характерной чертой данных командно-штабных учений является единый оперативный фон и временные интервалы, полностью совпадающие с замыслом совместного стратегического учения (ССУ) ВС РФ и Республики Беларусь, официально запланированного в период с 14 по 20 сентября», — сказано в сообщении.

О военных учениях сообщают и в «ДНР». Так, заместитель командующего оперативным командованием «республики» Эдуард Басурин заявил о старте командно-штабных мобилизационных учений на полигонах ОРДО. «Во время учений военнослужащие Республики при взаимодействии с военкоматом отработают вопросы набора и комплектования добровольцев в ряды ДНР в случае агрессии противника», — пояснил он.