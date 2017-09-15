В «ЛНР» прошли масштабные военные учения

Для маневров было задействовано более 100 единиц техники и около 600 боевиков

Так называемая «народная милиция ЛНР» провела на одном из полигонов «батальное тактическое учение», в котором задействовали более 100 единиц военной техники и около 600 боевиков. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Согласно сообщению, «в учении задействовались танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, многоцелевые транспортеры, самоходные и буксируемые артиллерийские установки и минометные расчеты».

«Отрабатывались маневренные действия ротных тактических групп в составе батальонной тактической группы. Условный противник уничтожен, задачи выполнены. Отработали на оценку хорошо и отлично, — сообщил «представитель» боевиков.

Ранее сообщалось, что боевики группировок «Л-ДНР» хотят синхронизировать свои учения с российско-белорусскими учениями «Запад-2017».