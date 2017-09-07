Царев рассказал о последних часах жизни Болотова

Подробности о смерти Валерия Болотова рассказал Олег Царев – глава несуществующего де-факто «Союза народных республик», который был создан летом 2014-го в составе «ЛНР» и «ДНР». Скрывающийся в России сепаратист рассказал о последних часах жизни «народного губернатора» российскому изданию «ПолитНавигатор».

«Он вчера себя плохо чувствовал. Сегодня с утра вроде бы чувствовал себя нормально. В 2:30 еще переписывался СМСками с Леной, его супругой, а в 3 часа она пришла – уже его нет в живых. По-видимому, сердце», – сообщил Царев.

Также Царев рассказал, чем Валерий Болотов занимался последние 2,5 года в России после того, как покинул Луганск, отдав власть Игорю Плотницкому.

«Он жил жизнью республики, полностью участвовал во всех процессах. Я его часто видел в Государственной Думе, у нас общие друзья. Приезжал ко мне в Крым не так давно», – говорит Царев.р

Он рассказывает, что познакомился с Болотовым в захваченном здании СБУ. Царев туда приехал как кандидат в президенты Украины, его приняли, говорит, тепло.

В пользу версии о смертельном сердечном приступе у молодого еще человека, по мнению Царева, говорят нервные потрясения и постоянная нагрузка весной-летом 2014-го.

«Те люди, которые захватили СБУ, — они были уверены, что все делают правильно, но они были уверены, что они погибнут, жили все время в ожидании штурма и что их сейчас зачистят. И только жители Луганска, которые стали кольцом вокруг, не дали с ними расправиться. Потом мы вместе проводили референдум, были в здании, когда его обстреляли… украинский самолет… (имеется в виду не признанный украинскими военными авиаудар по захваченной Луганской ОГА 2 июня 2014 года. — РГ) И потом все события, когда Луганск был фактически в кольце. Погибшие дети, погибшие люди, пенсионеры. И, конечно же, все это было очень тяжело психологически», — объясняет Царев.

Он утверждает, что Валерий Болотов был человеком «очень эмоциональным, все пропускал через себя, внешне сохраняя невозмутимость». Из слов Царева выходит, что они были достаточно близки с Болотовым. Якобы их семьи находились в Крыму в 2014 году вместе, жены и дети дружили между собой.

На вопрос, могли ли быть сейчас у Болотова враги, которые его убили, Царев заявил: тут сомнений быть не может, «просто у него не выдержало сердце». Мол, вскрытия не было еще, «но нет никаких предпосылок говорить о том, что это убийство».