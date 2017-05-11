Жители «Л-ДНР» отправляются в туры за биометрическими паспортами

В «Л-ДНР» наблюдается рост желающих получить биометрические паспорта гражданина Украины

Жители ОРДЛО все чаще стали обращаться за украинскими паспортами нового образца. Об этом на своей странице в Facebook пишет координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Он сообщает, что на оккупированных территориях растет количество «фирм и организаций», устраивающих централизованные поездки на подконтрольную Украине территорию. Если раньше целью этих поездок были покупки и снятие средств в банкоматах, то сейчас подобного рода организации стали рекламировать возможность оформить украинский биометрический паспорт.

«Теперь реклама так называемых «шоп-туров» за украинскими продуктами и лекарствами сопровождается информацией о «возможности оформить украинский биометрический (нового образца) паспорт». Организация таких «туров» уже фиксируется по маршрутам в Мариуполь, Волноваху, Бахмут, Константиновку, Северодонецк и Лисичанск, также отмечены рейсы в Краматорск и Покровск», — говорится в сообщении.

Связано это с тем, что сегодня, 11 мая Совет Евросоюза принял решение о предоставлении Украине безвизового режима. В ближайшем будущем наличие биометрического паспорта станет обязательным для поездок в ЕС.

Напомним, ранее Евросоюз не пустил на свою территорию туристов, предъявивших паспорта ОРДЛО.