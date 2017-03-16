Турчинов заявил о перекрытии путей в ОРДЛО

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сегодня в среду, 15 марта, на выполнение решения СНБО до 13:00 все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения, будут перекрыты силами Нацполиции и Нацгвардии.

Об этом Турчинов сказал в своем комментарии для прессы, передает ТСН.

«На выполнение решения СНБО силами Национальной полиции и Национальной гвардии сегодня к 13:00 для любых грузовых перевозок все автомобильные и железнодорожные пути, которые ведут к линии разграничения, будут перекрыты», — сказал он.

По словам Турчинова, в зоне проведения АТО не допустят никаких провокаций или диверсионной деятельности.

«Министерство внутренних дел, СБУ, будут привлекать общественность на помощь, но это касается не судимых, не провокаторов, а тех то реально хочет помочь государству, обеспечить полный контроль на выполнение решения СНБО», — подчеркнул секретарь СНБО.

«Хочу сказать всем патриотам: кто хочет защищать Украину, пожалуйста, подписывайте контракт и пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ», — резюмировал Турчинов.

Напомним, на экстренном заседании СНБО было принято решение о прекращении торговли с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей. Вместе с тем решение не касается тех предприятий, которые находятся под юрисдикцией Украины и платят налоги в бюджет.

По состоянию на 15 марта железнодорожная блокада на Донбассе продолжается уже 59 день. Поезда с углем из контролируемых боевиками территорий не пропускают активисты, ведь считают недопустимой торговлю с оккупантами. Их требование — не только остановить торговлю, но и официально закрепить за территориями, которые контролирует агрессор, статус оккупированных.