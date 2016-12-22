Турчинов заявил, что мобилизация зависит от ситуации на фронте

Очередная волна мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте и в случае необходимости может быть объявлена.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает «Интерфакс-Украина».

«Если произойдет обострение и нам надо будет значительно нарастить численность Вооруженных сил, конечно, мы не сможем обойтись без мобилизации. Что очень важно, мы фактически построили профессиональную добровольческую армию. В основе этой армии – профессионал-контрактник. А добровольческая она потому, что контракт подписывают все только добровольно. Это не мобилизация, когда хочешь – не хочешь, надо идти и защищать свою страну», — сказал Турчинов.

С другой стороны, по словам А.Турчинова, Украина пока не может отказаться от призыва. «Призывники-срочники у нас не воюют в зоне проведения антитеррористической операции, это для нас принципиально. Но в условиях постоянной военной угрозы нам необходим мощный подготовленный резерв. Особенно резерв первой очереди», — сказал он.

По словам секретаря СНБО, нужно создавать мощный подготовленный резерв. «В ближайшей перспективе от призыва и срочной службы мы не откажемся. Даже если Вооруженные силы будут полностью укомплектованы контрактниками, мы все равно будем готовить резервистов. Чем больше подготовленный резерв – тем выше обороноспособность страны. Создание мощного подготовленного резерва Вооруженных сил – это для нас необходимость и условие выживания. Это решение четко зафиксировано в принятой СНБО Стратегии национальной безопасности»,- подчеркнул он.