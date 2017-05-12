Захарченко: наша цель – интеграция в Россию

Глава боевиков так называемой «Донецкой народной республики» заявил, что цель «ДНР» — войти в состав России

В пятницу в Донецке во время заседания «интеграционного комитета» «Россия-Донбасс» глава донецких боевиков рассказал о мечте «ДНР». Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас одна цель – воссоединение с родиной, а родина – это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно – возвращение на родину», – заявил Захарченко на заседании «интеграционного комитета».

При этом РИА «Новости» подчеркивает, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва не пытается интегрировать в РФ самопровозглашенные «Донецкую и Луганскую народные республики».

Напомним, что пока Россия декларирует свою непричастность к деятельности «Л-ДНР», реальная стратегия Кремля заключается в полном отделении ОРДЛО.