СКАНДАЛ. Компания из «ЛНР» «незаконно» собирала долги с населения

«Торговый Дом Нефтепродукт» взыскивал с жителей «республики» долги за электроэнергию, не имея на это оснований

Фейковый «Совмин ЛНР» вынес постановление о запрете на взыскание компанией «Торговый дом Нефтепродукт» задолженности за электроэнергию с населения потребленную до 14 июля 2016 года. При этом остается неизвестным, куда пошли выплаченные людьми деньги, и на каком основании предприятие взыскивало деньги с населения. Об этом сообщают СМИ.

«Согласно новому постановлению «Совмина ЛНР», «Торговый Дом Нефтепродукт» не имеют и, как оказалось, не имели права взыскивать задолженность с населения за электроэнергию, потребленную до 14 июля 2016 года, однако взыскивали», — говорится в сообщении.

С начала боевых действий на территории Донбасса, в «ЛНР» продолжали взымать плату за потребленные услуги ЖКХ, не смотря на обещания «властей» этого не делать. Оплачивая услуги 2,5 года, оказалось, что деятельность предприятий и структур незаконна. Местные жители озадачены несколькими вопросами: займется ли «генпрокуратура» расследованием в отношении «Торгового дома Нефтепродукт», и главное — будет ли произведен перерасчет людям, которые добросовестно оплачивали коммунальные услуги все это время?

На данный момент «власти» и правоохранители «ЛНР» не комментируют ситуацию.