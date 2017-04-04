Дело Темура. Помогут ли Донбассу «минитмены»?

Один из самых страшных итогов весны 2014 года — патриотически настроенные жители Донбасса не смогли оказать организованный отпор пророссийским силам. Украинское ополчение формировалось в Луганске, но было жестко подавлено боевиками. Какой урок извлечет из этой истории громада региона — и Украина?

Сергей Караваев

Конец марта — начало апреля 2014 года. Луганск разделился на три части — пророссийские и проукраинские активисты регулярно собираются на акции в центре города, страсти накаляются, но нейтральное большинство продолжает жить своей мирной жизнью, стараясь не замечать, что мир трещит по швам.

Zello против Facebook

В апреле окончательно выяснилось, что украинская луганская громада проигрывает пророссийским боевикам не столько количественно, сколько организационно. Стало очевидным, что регион опутан хорошо сплетенной агентурной сетью — роль сигнальной системы которой играл мобильный сервис Zello, позволявший превратить любой телефон в рацию.

Каналы вроде «Луганское войско» или «Антимайдан Донецк Донбасс» собирали десятки тысяч сторонников, по которым вербовали сторонников и отдавали приказы на места (часто командиры не скрывали, что находятся в России): «Следить за перекрестками», «Отлавливать подозрительных студентов», «строить баррикады», «Вести круглосуточное наблюдение за автостанциями и вокзалом». Параллельно в обществе нагнеталась антиукраинская истерия — мол, вот-вот на Донбасс приедут полчища «правосеков».

Время шло, а «правосеки-западенцы» все не ехали. Зато местная проукраинская громада стала понимать — если сейчас не заняться самоорганизацией и не выступить против неизвестного на то время врага, будет потеряно все. В соцсетях возникли закрытые группы, на которых обсуждали самый главный вопрос: «Что делать?» После жестокого разгона митинга патриотов 8 марта стали организовываться группы самообороны. Пытались перенимать тактику сепаратистов — создали «ячейки» в своих каналах Zello и старались не дать боевикам окончательно сломить мирное украинское сопротивление.

Автор был на одной из таких организованных стихийно встреч под памятником Ворошилову — на нее в основном пришли студенты, школьники и фанаты «Зари». Мы договорились охранять митингующих с украинскими флагами, патрулировать город, следить за активностью противника. Многие из присутствующих впоследствии вступили в добробаты, побывали на подвале у Болотова и Плотницкого… Но тогда, весной, казалось, что достаточно показать сепаратистам — в Луганске достаточно тех, кто готов защитить свою страну.

Увы, время было потеряно. Боевики изменили тактику — они больше практически не мешали украинским силам собираться на мирные акции, зато под прицелом оказались местные органы власти — 6 апреля произошел захват СБУ, «городок сепаратистов» превратился в маленькое государство в государстве, которое постепенно захватило весь город — при полном бездействии силовиков. У противника появилась своя тюрьма — первыми узниками которой стали не мифические «правосеки», а простые луганчане. И появился свой арсенал оружия.

Темур и его команда

Вторая попытка организовать сопротивление в Луганске была сделана в апреле, когда на связь с группами проукраинских активистов в социальных сетях вышло… МВД, стремительно теряющее контроль над ситуацией в регионе. Патриотам предложили вступить в ряды одного из первых луганских батальонов самообороны, который создал Темур Юлдашев — чемпион Европы по пауэрлифтингу и бывший военный.

Но опять же, было поздно — боевики, очевидно, прекрасно осведомленные о планах своих противников, напали на базу подготовки МВД в городе Счастье, где собирались тренироваться украинские ополченцы. Милиция безучастно наблюдала, как Темура Юлдашева увозят в сепаратистскую тюрьму в захваченном здании СБУ.

Темур просидит в плену у «ЛНР» больше месяца. Сможет выбраться из Луганска и даже организовать свой добробат «Темур». Патриот погибнет 24 августа 2014 года в боях под Саур-Могилой.

К маю 2014 года единственной действенной тактикой украинского сопротивления на Донбассе в ситуации разгара «гибридной войны» оказывается сопротивление извне — именно выехавшие из захваченных сепаратистами городов Донбасса патриоты стали костяком батальонов «Айдар», «Темур» и «Луганск-1″.

Но внутри оккупированной территории сопротивление полностью разбито. Российская пропагандистская машина убеждает население в том, будто в Луганске украинцев вообще нет, а с севера на них надвигаются полчища «западенцев»…

«Минитмены» — утопия или спасение?

Прошло три года, охваченный войной регион разделен на две части — подконтрольную Украине и захваченную группировкой «ЛНР». Война хорошо ощущается за десятки километров от линии соприкосновения. Улицы населенных пунктов патрулируются военными, в зоне оккупации даже действует комендантский час. Казалось бы, ну какая в этих условиях самоорганизация? Хочешь защищать Родину — вступай в ряды ВСУ, иди в Нацгвардию или в добробаты.

Донбасс, параллельно линии разграничения, четко разделен на мирных жителей и комбатантов — война не предполагает иной формы ополчения, кроме жестко организованной сверху. Это хорошо знают и те, кто воюет на стороне «ЛНР».

Но смогут ли подразделения украинской армии стать единственной опорой мира в регионе, если население Донбасса будет полностью отстранено от наведения порядка на собственных улицах? И ведь задачи перед местными жителями стоят в первую очередь «невоенные» — речь даже не о выявлении диверсантов и организованном противодействии незаконным воинским формированиям. Донбасс стал зоной криминала, и организованные в парамилитарные отряды местные жители смогут справиться с мародерами и ворами едва ли не лучше, чем военные патрули — по подобию «минитмэнов» — колонистов США, которые занимались мирным трудом, но в случае опасности «за минуту» собирались с ружьями защищать свои семьи.

Разумеется, сначала необходимо урегулировать этот вопрос в правовом поле, что не так просто. Украине придется смириться с тем, что участники подобных парамилитарных формирований территориальной самообороны получат доступ к оружию. Но возможно, частичная легализация оружия на и так нашпигованном смертельными игрушками Донбассе — единственный выход?

И не в последнюю очередь, пора решить вопрос о том, чем же является Донбасс и его население для Украины сегодня, в 2017 году. Рассадник «ваты», который нужно всячески давить? Или крайний рубеж сопротивления российской агрессии? Если второе, то жителей Донбасса просто необходимо привлекать к борьбе с врагом и наделять соответствующим статусом уже сегодня. Судьбы Темура Юлдашева и других погибших за Украину луганчан, не успевших вовремя дать отпор боевикам — тому доказательство.

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Материал опубликован в рамках совместного проекта РГ и Центра исследований армии, конверсии и разоружения