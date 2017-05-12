На Луганщине СБУ обнаружила тайник с боеприпасами (ФОТО)

Сотрудники СБУ обнаружили в Лисичанске тайник с боеприпасами, который обустроил террорист банды «Призрак»

Сотрудники Службы безопасности Украины при взаимодействии с полицией обнаружили в Лисичанске Луганской области тайник с оружием и боеприпасами, который устроил террорист бандформирования «Призрак». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель с 2014 года находится в составе незаконного вооруженного формирования террористической организации «ЛНР». Во время обыска заброшенного дома неподалеку от места проживания боевика оперативники Службы безопасности Украины обнаружили на чердаке тайник с противотанковым гранатометом РПГ-22, семью гранатометный выстрелами и почти 500 патронов различного калибра.

По информации спецслужбы, схрон был предназначен для совершения терактов диверсионной группой боевиков.

Напомним, правоохранители уже находили в Лисичанске тайники с оружием, принадлежавшим боевикам из группировки «Призрак».