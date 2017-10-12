На Луганщине нашли тайник боевиков, заминированный «растяжкой»

Схрон с оружием был устроен в заброшенной трансформаторной шахте, а перед входом установлена граната Ф-1

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на Луганщине вблизи линии разграничения тайник боевиков с боеприпасами. Об этом сообщает передает пресс-центр СБУ.

В сообщении говорится, что схрон оборудовали из заброшенной электрической трансформаторной шахты. В тайнике были найдены шестнадцать гранатометных выстрелов, пять пороховых зарядов и противотанковая граната. Также была обезврежена установленная на «растяжке» граната Ф-1, которой боевики заминировали вход.

В СБУ сообщают, что найденные боеприпасы предназначались для организации терактов диверсионными группами так называемой «ЛНР».

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.