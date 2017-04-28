На маршруте электрички из Дебальцево в Иловайск заработает «таможенный контроль ЛНР»

В поезде пригородного сообщения, проходящего по территории, оккупированной ЛНР, заработают таможенники

Стало известно, что в планах так называемого «министерства транспорта ДНР» запуск поездов пригородного сообщения по временно неконтролируемой части Донецкой области. Ожидается, что с 27 апреля будет запущена электричка из Дебальцево в Иловайск.

При этом маршрут поезд будет пролегать через станцию Чернухино, находящуюся на той части Луганской области, которая сейчас контролируется силами «ЛНР».

Потенциальных пассажиров уже предупредили о том, что на маршруте заработает «таможенный контроль»: «Обращаем ваше внимание на то, что пригородные поезда ГП «Донецкая железная дорога» № 6521, № 6292, № 6523, № 6294 пересекают границу Донецкой и Луганской Народных Республик, что предусматривает проведение соответствующих таможенных процедур». Жителей неподконтрольной территории попросили заранее ознакомиться с правилами прохождения «таможни».

Ранее сообщалось, что на границе между неподконтрольными территориями «ЛНР» и «ДНР» появились посты таможенной службы. Так пункт пропуска в Стаханове заработал уже в феврале.