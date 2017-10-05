Эксперимент над детьми: в Луганске рассказали о первых результатах «системы Базарного»

В луганской школе № 17 ввели раздельное обучение: из мальчиков растят «защитников», из девочек – «будущих мам», все работают за конторками, пишут карандашами и готовятся к переходу на перья и чернило

Директор общеобразовательной школы № 17 Вадим Благушин рассказал о первых результатах обучения по системе российского ученого педагога-новатора Владимира Базарного, по системе которого учебное заведение начало заниматься с 1 сентября. Об этом пишет контролируемое боевиками издание ЛИЦ.

«На фоне общемировой картины внедрение этой методики в двух луганских школах – нашей и школе-гимназии №30 – с натяжкой можно назвать экспериментом. Владимир Филиппович Базарный занимается разработкой и внедрением этой системы уже около 30 лет. По его методике работают школы во всем мире, сейчас их более трех с половиной тысяч», — прокомментировал нововведение директор общеобразовательного учреждения Вадим Благушин. По его словам, инициатором эксперимента стали неравнодушные родители.

По системе раздельного обучения в школе работает три класса: класс мальчиков, в котором 20 учеников, класс девочек, где обучаются 24 первоклассницы, и смешанный класс из 26 детей. По мнению директора школы, это необходимо для того, «чтобы из девочки вырастить женщину, а в мальчике поддержать мужское начало». Директор полагает, что более развитые в 6-7 лет девочки занимают главенствующие позиции в классе и не дают раскрыться мальчикам.

«Результат – сегодня мы наблюдаем женоподобных мужчин, которые в 40 лет лежат на диване, и женщина очень часто не знает, что с этим «ребенком» делать», — сетует Благушин.

«В связи с этим «равноправием» у нас все перемешалось: девочки ведут себя как пацаны, а мальчишки – как девочки», — рассказывает директор, предлагая исправлять ситуацию. Например, любой урок физкультуры в классе мальчиков начинается с подтягивания, а у девочек – «с глубоких приседаний, которые развивают мышцы таза и ног». Занялись и нравственным воспитанием детей: мальчикам в классе повесили щит, который бы напоминал им, что они защитники, а девочкам предложили шить кукол, которые символизируют будущих детей. Так что будущие роли первоклассниками школы № 17 расписали уже сейчас.

Не все родители согласились отдавать детей в «разнополые классы». Так появился класс со смешанным обучением.

«те, кто решили подождать результатов или не согласились с нашим мнением, определили своих детей в привычный смешанный класс. Но это, кстати, еще и лучше. Для нас это возможность анализировать, сравнивать результаты», — поделился директор подробностями эксперимента.

Во время урока дети то сидят за обычными партами, то стоят за специальными конторками:

«На обыкновенном столе устанавливается конторка, один учащийся сидит, а другой стоит. В классе работает таймер, через каждые 15 минут он подает сигнал, все дети поднимаются. По углам класса расположены мигающие фонарики, ребята смотрят на каждый по очереди, крутят головой. На потолке тоже размещен тренажер – разноцветные полосы. Дети поднимают головы, водят глазами, двигают шеей, фокусируют внимание на этих полосах. У них происходит расслабление глазной мышцы и одновременно – двигательная активность», — рассказал Благушин.

В экспериментальных классах хотят внедрить еще одно нововведение — перьевые ручки. Сейчас дети пишут карандашами, но педагоги-новаторы не собираются на этом останавливаться.

«А сейчас родители планируют купить для детей перьевые ручки с чернильницами. Ведь, согласно методике Базарного, рука – своего рода стрелка нашего организма, которая показывает, все ли нормально в головном мозге. Профессор заметил, что, когда мы пишем шариковой ручкой, шарик так быстро двигается, что мы не успеваем создавать образы. А мышление должно быть образным. Поэтому сейчас наши первоклассники пишут карандашами, а потом будут писать тем, чем писали наши предки – перьевыми ручками. Это позволяет, не торопясь, выводить буквы в такт дыханию. А в старших классах будут наливные ручки с картриджами», — поделился директор планами на будущее.

Благушин заверил, что готов рассказывать остальным директорам школ о пользе «системы Базарного», видя в этом несомненную пользу: «Чем больше будет таких классов и школ, тем здоровее будет наша нация, наши дети, а значит – будущее Республики».

Реальная газета уже писала о Владимире Базарном и его системе, а так же о том, как раздельное обучение мальчиков и девочек воплощаться на практике.