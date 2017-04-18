Россия начала поставки сырья на заводы ОРДЛО под видом гумпомощи

Россия начала поставки сырья на металлургические предприятия, которые находятся на неконтролируемой территории Донбасса, передает ТАСС.

Руководитель Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин подтвердил эту информацию, назвав поставки «гуманитарной помощью».

«Росрезерв оказывает гуманитарную поддержку предприятиям Донбасса за счет имеющихся резервов», — заявил он.

Председатель межведомственной комиссии по оказанию гуманитарной поддержки Сергей Назаров назвал поставки «вынужденной мерой».

«Только восстановление экономических связей с Украиной с отменой блокады в соответствии с минскими соглашениями позволит отменить временное управление предприятиями с восстановлением прав собственников», — сказал он.

«Росрезерв» — государственное агентство, которое отвечает за обеспечение мобилизационных нужд Российской Федерации, а также занимается оказанием гуманитарной помощи. Практически все данные о нем отнесены к сведениям, составляющим гостайну.