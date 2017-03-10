Свидетельства о рождении и смерти для Донбасса будут выдавать по «упрощенке»

Жители временно неподконтрольных Украине территорий могут получать легальные свидетельства о рождении или смерти по упрощенной процедуре. Об этом сообщил Станислав Куценко, начальник территориального управления юстиции в г. Киеве.

С конца февраля 2017 вступил в силу Закон «О внесении изменений в гражданско- процессуальный кодекс Украины относительно установления факта рождения или смерти на временно оккупированных территориях Украины».

Теперь, чтобы получить такие документы, нужно осуществить всего несколько действий.

Обратиться в ближайший РАГС на украинской территории или в центр юридической помощи.

Заполнить все документы, подтверждающие факт рождения или смерти и подать эти документы в суд. Доказательствами в подтверждение слов в суде могут быть фотографии, свидетельства родственников, письменные любые документы.

Третий шаг — суд безотлагательно назначит рассмотрение дела и, убедившись в правдивости сведений, примет решение об установлении факта.

Последний шаг — обратиться в РАГС и получить свидетельство.

Куценко отметил, что образцы заявления в суд есть во всех без исключения РАГСах и центрах предоставления бесплатной юридической помощи. Сотрудники этих учреждений проконсультируют, как правильно заполнить документы.

«Еще раз подчеркиваю, что суды должны безотлагательно рассматривать дела такого рода, не создавая лишних препятствий. Процедура оформления свидетельства занимает не более 1-2 суток. Украинцы должны получать легальные документы и чувствовать себя полноценными гражданами своей страны даже в тех сложных условиях, в которых они оказались. В противном случае граждане могут обратиться на горячую линию Минюста: (044) 486-71-56», — отметил начальник теруправления юстиции в. Киеве.