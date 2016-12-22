ОБСЕ сообщает о количестве взрывов на Светлодарской дуге

Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах вокруг Светлодарска, Дебальцево и Горловки — ОБСЕ.

В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ констатировала сокращение количества случаев нарушения режима прекращения огня, зафиксировав при этом около 730 взрывов 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

В ОБСЕ напомнили, что накануне наблюдатели слышали одну тысячу взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в районах вокруг Светлодарска, Дебальцево и Горловки (57, 58 и 39 км к северо-востоку от оккупированного Донецка соответственно, — ред).

Находясь вечером 19 декабря в Светлодарске, в течение 22 минут миссия слышала 71 взрыв, оцененный как выстрелы из 152-мм артиллерии в 6 км к юго-востоку и 5 км к югу.

«С той же позиции утром 20 декабря наблюдатели слышали 70 взрывов, оцененных как выстрелы из 152-мм артиллерии в 5-6 км к северо-западу, северу и северо-востоку, четыре взрыва — танковые выстрелы в 3-5 км к юго-востоку, 39 взрывов — разрывы 120-мм минометных мин в 3-5 км к юго-западу и юго-востоку, а также 64 взрыва — выстрелы из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) или пушки боевой машины пехоты (БМП-1, 73 мм) в 3-5 км к югу», — отметили в ОБСЕ.

Вечером того же дня команда СММ слышала 45 взрывов, оцененных как выстрелы из 122-мм артиллерии в 4-5 км к юго-востоку.

Вечером 19 декабря, находясь в оккупированном Дебальцево, наблюдатели в течение часа слышали 133 взрыва неопределенного происхождения в 8-15 км к северо-западу.

Утром 20 декабря, пребывая в том же населенном пункте, наблюдатели слышали 27 взрывов неопределенного происхождения в 5-7 км к северо-северо-западу и северу от своей позиции. Со своей позиции в Углегорске (49 км к северо-востоку от Донецка) СММ слышала 173 взрыва неопределенного происхождения в 6-10 км к северо-северо-западу и 19 — в 6-8 км к северо-востоку.

17 и 18 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что большинство нарушений режима прекращения огня было в районах Светлодарска и Дебальцево Донецкой области.