На Луганщине хотят судить «мэра Свердловска» и «главу Краснодонского района ЛНР»

Прокуратура направила в суд обвинительные акты в отношении двух руководителей незаконно образованных «органов власти» «ЛНР», передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что в декабре 2014 года граждане Украины инициировали и дали согласие на назначение себя на должности «главы администрации Краснодона (Сорокино) и Краснодонского района ЛНР» и «главы Свердловской (Должанск) городской администрации ЛНР».

В настоящее время соратники террористов продолжают осуществлять обязанности должностных лиц незаконно образованных органов власти «ЛНР».

Поскольку указанные лица скрываются от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении последних проведена процедура специального предварительного расследования, по результатам которого обвинительные акты направлены в суд.

Справка: санкция ч. 1 ст. 109 УК Украины и ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой, санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.