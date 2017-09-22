На Луганщине будут судить еще одного деятеля «республики»

«Чиновнику» из так называемого «министерства транспорта» светит до 15 лет тюрьмы. Пока заочно

В Луганской области состоится суд над «чиновником», который согласился работать в «министерстве инфраструктуры и транспорта ЛНР», передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Установлено, что в 2015 году гражданин Украины дал согласие и инициировал свое назначение на должность начальника одного из отделов «министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР»», — говорится в сообщении.

Поскольку указанный гражданин скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, в отношении последнего проведено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.

Имя и фамилия «чиновника», которому угрожает наказание, не называются.

Справка: санкции ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.