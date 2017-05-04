Сколько будут получать студенты в «ЛНР»?

«Совет министров ЛНР» решил, какие стипендии будут получать студенты

«Совет министров» незаконной организации ЛНР принял постановление, в котором определил размер стипендий для студентов оккупированных луганских вузов. Об этом сообщила «и.о. министра Совета министров» Наталья Хоршева.

В сообщении об этом на сайте «Луганского информационного центра» озвучены следующие размеры стипендий:

для учащихся среднего профессионального образования – 550 рублей в месяц;

для студентов среднего профессионального образования – 1100 рублей в месяц;

для студентов высшего образования – 1460 рублей в месяц.

«Государственная» социальная стипендия, предназначенная для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна составлять:

для учащихся – 1700 руб. в месяц (791 грн);

для студентов – 3520 руб. в месяц (1637 грн).

Так называемая «повышенная» стипендия, предназначенная для учащихся, получающих академическую стипендию и социальную стипендию, и имеющих средний балл успеваемости «5», будет увеличена. Выплаты возрастут следующим образом: