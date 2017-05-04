Сколько будут получать студенты в «ЛНР»?

«Совет министров ЛНР» решил, какие стипендии будут получать студенты
«Совет министров» незаконной организации ЛНР принял постановление, в котором определил размер стипендий для студентов оккупированных луганских вузов. Об этом сообщила «и.о. министра Совета министров» Наталья Хоршева.
В сообщении об этом на сайте «Луганского информационного центра» озвучены следующие размеры стипендий:
- для учащихся среднего профессионального образования – 550 рублей в месяц;
- для студентов среднего профессионального образования – 1100 рублей в месяц;
- для студентов высшего образования – 1460 рублей в месяц.
«Государственная» социальная стипендия, предназначенная для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должна составлять:
- для учащихся – 1700 руб. в месяц (791 грн);
- для студентов – 3520 руб. в месяц (1637 грн).
Так называемая «повышенная» стипендия, предназначенная для учащихся, получающих академическую стипендию и социальную стипендию, и имеющих средний балл успеваемости «5», будет увеличена. Выплаты возрастут следующим образом:
- для учащихся – на 80 руб. (37 грн);
- для студентов среднего профессионального образования – на 140 руб. (65 грн);
- для студентов высшего образования – на 200 руб. (93 грн).