В Луганске подопечные Хирурга опять устанавливают пятиконечную звезду

«Ночные волки» 12 февраля начали установку новой «Звезды Победы» на эстакаде у луганского ж/д вокзала.

Напомним, что памятный знак впервые был установлен в Луганске 14 мая 2016 года. Восьмиметровая звезда была сделана в Уфе в местном отделении «Ночных волков». Подобная звезда была установлена в Уфе, а в будущем планируется установить такие же знаки в Крыму: в Ялте или Севастополе. По словам лидера луганских «Ночных волков» Виталия «Прокурора», эти три звезды будут символизировать непобедимую Россию, а звезда в Луганске – непобедимый Донбасс.

В ноябре 2016 знак подвергся диверсии – его основание было повреждено взрывом, передает «МИА Исток». Постамент был отремонтирован, но почти сразу знак упал во время сильного ветра.