Пункт пропуска в Станице Луганской снова бьет рекорды

За сутки пункт пропуска в Станице Луганской пересекли 9 тысяч человек

В контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения наблюдается значительное увеличение пассажиропотока.

По данным Госпогранслужбы Украины, за среду, 26 апреля пункт пропуска в Станице Луганской пересели 8 915 человек. Ранее уже сообщалось, что этот КПВВ бьет рекорды по количеству человек, прошедших через него в сутки.

Напомним, сам пункт рассчитан на пропуск 1,5-2 тысяч посетителей ежедневно, и его запланированная пропускная способность каждый день превышается в 3-4 раза. При этом вопрос «Много ли людей на пункте пропуска в Станице?», — относится к самым задаваемым в пабликах социальных сетей, где обычно общаются луганчане. А очереди возле КПВВ стали обычным делом.