Штайнмайер: Обмен пленными на Донбассе должен пройти до Рождества

Министр иностранных дел Германии и действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду, что к Рождеству обмен пленными между сторонами конфликта на Донбассе состоится.

Об этом он сказал в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, передает DW.

«Это стало бы более, чем проблеском», — заявил Штайнмайер.

При этом он отметил застой в реализации минских договоренностей.

«Стороны конфликта буквально зарываются в своих окопах», — сказал Штайнмайер, имея в виду позиции сторон на переговорах.

«Режим прекращения огня и в дальнейшем нарушается, в решении крупных политических вопросов мы также далеко не продвинулись», — подчеркнул министр.

Такая ситуация, по его словам, позволяет говорить, что воплощение минских договоренностей «отнюдь не является удовлетворительным» и нельзя ставить вопрос об ослаблении санкций против России.

«Когда будут осуществлены заметные шаги в реализации минских договоренностей, тогда можно будет подумать о соответствующих изменениях относительно санкций», — отметил Штайнмайер.

Аннексию Крыма действующий председатель ОБСЕ назвал «нарушением международного права» и «нашего европейского мирного порядка».

«Мы не признаем включение Крыма в состав территории России», — подчеркнул он.