Боевики «ЛНР» поставили таможенный пост в Стаханове

«Совет министров ЛНР» принял распоряжение «Об открытии таможенного поста «Стаханов»

«Государственному таможенному комитету Луганской Народной Республики открыть в установленном законодательством порядке таможенный пост «Стаханов» ГТК ЛНР по адресу: Луганская Народная Республика, Стаханов, улица Трамвайная, 42″, — говорится в документе.

Распоряжение вступило в силу 27 февраля, передает «ЛИЦ».

Напомним, что с начала года группировки «ДНР» и «ЛНР» отгородились друг от друга таможнями, а также ужесточили нормы провоза продуктов питания через «границы»