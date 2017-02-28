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Боевики «ЛНР» поставили таможенный пост в Стаханове


«Совет министров ЛНР» принял распоряжение «Об открытии таможенного поста «Стаханов»

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«Государственному таможенному комитету Луганской Народной Республики открыть в установленном законодательством порядке таможенный пост «Стаханов» ГТК ЛНР по адресу: Луганская Народная Республика, Стаханов, улица Трамвайная, 42″, — говорится в документе.

Распоряжение вступило в силу 27 февраля, передает «ЛИЦ».

Таможня между "ДНР" и "ЛНР" в районе города Снежное

Таможня между «ДНР» и «ЛНР» в районе города Снежное

Напомним, что с начала года группировки «ДНР» и «ЛНР» отгородились друг от друга таможнями, а также ужесточили нормы провоза продуктов питания через «границы»

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