США готовы поддержать введение миротворческой миссии, — Порошенко

Президент рассказал, что в США разделяют инициативу Украины о введении миротворцев на Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Соединенные штаты Америки поддержали предложение Украины по введению миротворческой миссии на неподконтрольную часть Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Важная позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, относительно размещения на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН», — сказал Порошенко.

При этом президент подчеркивает, что «Украинская позиция предусматривает распространение этого мандата на всю оккупированную территорию востока Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит проникновение российских войск, российского вооружения, российской амуниции и на самом деле будет служить делу мира».

Порошенко указал, что стороны согласовали позицию о необходимости скорейшего установления мира в регионе.

Также украинский президент заявляет, что в ходе встречи удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности.

«Мы детально обсудили все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами», — сказал он.

При этом глава украинского государства отметил, что встреча продолжалась около часа и была очень продуктивной.