США готовы поддержать введение миротворческой миссии, — Порошенко

Президент рассказал, что в США разделяют инициативу Украины о введении миротворцев на Донбасс
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Соединенные штаты Америки поддержали предложение Украины по введению миротворческой миссии на неподконтрольную часть Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Важная позиция, что США полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, относительно размещения на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета безопасности ООН», — сказал Порошенко.
При этом президент подчеркивает, что «Украинская позиция предусматривает распространение этого мандата на всю оккупированную территорию востока Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит проникновение российских войск, российского вооружения, российской амуниции и на самом деле будет служить делу мира».
Порошенко указал, что стороны согласовали позицию о необходимости скорейшего установления мира в регионе.
Также украинский президент заявляет, что в ходе встречи удалось обсудить все вопросы в сфере безопасности.
«Мы детально обсудили все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point и заканчивая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами», — сказал он.
При этом глава украинского государства отметил, что встреча продолжалась около часа и была очень продуктивной.