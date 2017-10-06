В Луганске боевики «собирают дань» с супермаркетов

Как сообщает источник, супермаркеты Spar не работали три дня: боевики требовали 22 млн рублей

В Луганске, находящемся под контролем группировки «ЛНР», боевики закрыли на несколько дней супермаркеты торговой сети Spar. Об этом LIGA.net сообщили сегодня сотрудники супермаркета.

«Они (террористы, — ред.) с автоматами ворвались в здание супермаркета в квартале Солнечном несколько дней назад. Требовали «дань», речь шла о 22 млн рублей. Сказали, пока не отдадут, магазины в городе работать не будут», — сказал сотрудник супермаркета Антон, имя которого изменено в целях безопасности.

По информации другого источника LIGA.net, таким образом пророссийские наемники пытаются выбить средства для выплат хотя бы пенсий и зарплат бюджетникам.

«Деньги заканчиваются в «процветающей республике», «отжимают» что могут и как могут», — добавил он.

В источнике говорится, что проблемы с выплатами денег наблюдаются и в бюджетной сфере. Так, сотрудников одной из поликлиник предупредили о возможных задержках заработной платы. «Так копейки платят, но зато грамоты всевозможные выдают, «замыливают глаза», — пожаловалась работнице медучреждения Марина.

В настоящее время сеть супермаркетов Spar уже начали работать в обычном режиме.

Напомним, что сеть супермаркетов АТБ боевики отжали с начала гибридной войны. Теперь они называются сеть супермаркетов «Народный», за которыми стоит главарь террористов Игорь Плотницкий.

«В этих супермаркетах часто можно было увидеть продукты так называемой гуманитарки РФ», — добавил источник.