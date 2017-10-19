Рада поддержала законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности

Теперь проекты законов должен рассмотреть Конституционный Суд. Окончательное решение о снятии неприкосновенности будет приниматься не ранее осени 2018 года

Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный Суд оба законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности. Всего в Суд подано два документа: тот, который подал президент, и тот, который подала группа депутатов. Об этом сообщает LIGA.net.

За то, чтобы направить в Конституционный Суд проект №7203 об изменениях в статью 80 Конституции по поводу депутатской неприкосновенности, понадобилось 336 голосов депутатов. Документ предусматривает отмену положения, по которому депутат не может быть привлечен к уголовной ответственности, задержан или арестован без согласия парламента. Изменения предлагается ввести в действие с 1 января 2020 года, то есть для парламента IX созыва.

Второй законопроект — №6773 – тоже был направлен в КСУ. За него проголосовали 328 депутатов.

Теперь нужно дождаться, чтобы КС дал позитивное заключение по законопроекту. Тогда депутаты смогут рассмотреть его первом чтении. Для этого им понадобится минимум 226 голосов. Однако проголосовать за изменения можно будет только на следующей сессии, то есть через год, осенью 2018 года. Об этом заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, отвечая на вопросы депутатов. Для принятия решения по изменениям в Конституцию в целом нужно будет собрать минимум 300 голосов.

«Пройдет определенный период, мы получим заключение (КСУ — ред.). По Конституции должно быть разделено принятие проекта в первом чтении на одной сессии, а голосование во втором чтении должно быть уже на другой сессии. В этот процесс мы войдем на осень 2018 года», — пояснила она.

Второй законопроект, который внесли на рассмотрение 150 нардепов, предлагает отменить неприкосновенность на следующий после опубликования закона день.