На оккупированной территории обсуждают перспективы вступления в СНГ-2

«Л-ДНР» хотят присоединиться к Абхазии, Нагорному Карабаху, Приднестровью и Южной Осетии

В «администрации главы ДНР» обсуждают способы «повышения легитимности» «ДНР» и «ЛНР» путем их присоединения к «Содружеству непризнанных государств» (в России также именуется как «СНГ-2»). Об этом в Facebook написал координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

Данное образование было создано в 2000 году (в первом формате – в 1992 году), на сегодня в него входят Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровская Молдавская Республика и Южная Осетия.

С 2008 года (после агрессии РФ против Грузии и вхождения в «СНГ-2» Абхазии и ЮО) данное формирование курируется администрацией президента РФ.