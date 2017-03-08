Трагедия в городке переселенцев: харьковские власти себя виноватыми не считают

В воскресенье, 5 марта, в модульном городке переселенцев Харькова произошла трагедия. На так называемой «многофункциональной спортивной площадке» погиб 13-летний мальчик. На ребенка упали незакрепленные футбольные ворота. Жители городка утверждают, что трагедия произошла из-за халатного монтажа площадки работниками КП «Харьковспецбуд».

Александр Poison Нечай, «РГ»

Модульный «транзитный» городок для переселенцев в Харькове открылся в начале 2015 года. Он был построен за счет государственной благотворительной помощи из Германии. Сейчас в нем живут около 400 человек, из них больше трети — дети.

«Все жители модульного городка искренне скорбят о трагической потере ребенка наших земляков и соседей. В семье наших земляков сегодня трагически погиб мальчишка играя на «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ»», — написала в Facebook одна из жительниц городка Наталья Авдюха.

Спортивную площадку построили в ноябре 2015-го. Работы начали с тожественной части, в которой участвовала немецкая делегация, а от «принимающей» стороны выступали первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, представители Департамента международного сотрудничества горсовета и другие чиновники.

— Кроме того, здесь мы разместим футбольное поле для минифутбола с искусственным покрытием. Оно будет всесезонное. Мы планируем за 2 недели закончить комплекс всех строительных работ, и это поле будет введено в эксплуатацию, — сказал первый зам харьковского мэра.

Во всех новостных сюжетах о строительстве и благоустройстве транзитного городка с самого начала говорили работники КП «Харьковспецбуд».

Несколько миллионов евро на строительство городка, в том числе и спортивной площадки, выделило Немецкое общество международного сотрудничества GIZ. Сама площадка, как и городок, была передана на баланс КП «Харьковспецбуд». Но поле, построенное за счет немецкой благотворительности, до ума так и не довели.

Трагедия 5 марта произошла около 15.00 на глазах других детей. Тяжелые ворота опрокинулись на подростка и снесли половину черепа.

— Ворота падали уже неоднократно. В прошлом году они упали на 6-летнего мальчика. Тогда, к счастью, обошлось — ребенок отделался ушибами и ссадинами, — рассказывает одна из жительниц модульного городка.

В администрации городка отказываются брать на себя ответственность, утверждая, что по проекту ворота не должны были быть закреплены, рассказывает один из жителей транзитного городка. Кроме того, сейчас пересленцам рассказывают, что «поле строила какая-то киевская фирма, а они ни при чем».

Однако, как видно в видеосюжете «Харьковских известий», раньше первый зам мэра Терехов подчеркивал, что «мы» сделаем, «мы» построим…

Работы по монтажу спортплощадки были выполнены в сжатые сроки, но по качеству нарекания были с самого начала.

— Через неделю площадка начала заваливаться, столбы вокруг все покосились и попадали ворота. На нее полгода никто не заходил. Потом работники КП «Харьковспецбуд» ремонтировали ее, цементировали что-то. И разрешили детям играть под наблюдением охраны, — говорит житель городка.

Переселенцы хотели сами укрепить опасные спортивные снаряды, но администрация модульного городка запрещает любые самодеятельные работы. Мол, это нарушение договора проживания. За этим пристально следит охрана.

После прошлого инцидента ворота, которые упали на 6-летнего малыша, убрали и увезли. Теперь на поле оставались одни ворота остались — те самые, которые убили Кирилла.

У погибшего ребенка осталось два младших брата 2 и 5 лет, которых вместе с погибшим подростком, родители многодетной семьи вывозили из Луганска, чтобы уберечь от обстрелов и ужасов войны.

P.S.

«Кстати, приехала только с похорон. Никакой помощи администрация не оказала, о которой в новостях раззвонила Горбунова-Рубан… (Светлана Горбунова-Рубан, заместитель мэра Харькова. - Ред.) Даже венка или цветов никто не прислал. Скромно скромно похоронили», — рассказала одна из жительниц городка.