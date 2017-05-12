Почему в зоне АТО сложно применять «беспилотники»

Александр Хуг рассказал о тонкостях применения на Донбассе беспилотных летательных аппаратов

В ОБСЕ продолжается оценка дальнейшего использования беспилотных летательных аппаратов. Связано это с трудностями, с которыми столкнулась специальная мониторинговая миссия. Об этом сообщает сайт novosti.dn.ua со ссылкой на брифинг заместителя главы СММ ОБСЕ Александра Хуга.

«В некоторых районах полеты беспилотников затруднены. Сейчас мы проводим повторную оценку наших процедур касательно применения наших БПЛА. На сегодняшний день могу подтвердить, что мы используем мини-БПЛА, и результаты наблюдения отображены в наших отчетах», — сказал он.

По словами представителя ОБСЕ, «беспилотники» нужны наблюдателям, так доступ миссии к некоторым участкам ОРДЛО ограничен.

«Когда глушат или сбивают наши беспилотники — никакой реакции. Те, кто совершает эти нарушения, чувствуют, что им потакают в этом. Без осуждения таких нарушений царит безнаказанность и склонность продолжать делать то, что и раньше», — добавил Хуг.

Напомним, что ранее СММ ОБСЕ была вынуждена изменить правила мониторинга из-за подрыва автомобиля миссии, случившегося в апреле на территории, контролируемой боевиками «ЛНР».