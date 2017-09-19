В Украине подсчитали, сколько миротворцев понадобится для работы на Донбассе

Тука полагает, что в зоне конфликта понадобится 40-60 тысяч миротворцев

Украинская сторона полагает, что на Донбасс нужно ввести 40-60 тысяч миротворцев. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает УНН.

«Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий на Донбассе, то по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тысяч человек. Потому что нужно иметь в виду, что миротворцы должны обеспечивать мир по всей неконтролируемой территории, а не только или вдоль границы, или вдоль линии разграничения, как это предлагает Россия», – сказал он.

Заместитель министра подчеркивает, что миротворческая миссия должна состоять из представителей нейтральных стран.

«Никоим образом там не должны присутствовать представители России, а также стран, которые являются сателлитами РФ, например Армении, Казахстана и других», – добавил Тука.

«Исходя из того, что обычно такие действия, они требуют немалых средств и обеспечения миротворцев осуществляется на должном уровне, то я думаю, что проблем с недостатками желающих не будет. В последнее время очень активную деятельность в этом направлении осуществляют представители такой страны, как Бангладеш», – отметил заместитель министра.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о плане внести резолюцию в Совбез ООН о вводе миротворцев на Донбасс.

Украинская сторона раскритиковала идею Путина о размещении миротворцев только на линии соприкосновения. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории неподконтрольного Донбасса, включая участок российско-украинкой границы.