«МГБ ЛНР» за год поймало 128 «агентов иностранных спецслужб»

Подавляющее большинство задержанных обвиняют в работе на СБУ

Так называемое «МГБ ЛНР» заявило, что с октября 2016 года поймало на оккупированной территории 128 людей, которых обвинило в шпионаже. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«За период с октября 2016 года по октябрь 2017 года установлена, доказана и прекращена разведывательная деятельность 128 агентов спецслужб иностранных государств. Подавляющее большинство граждан были завербованы непосредственно представителями СБУ и ГУР МО», — отметили в ведомстве.

В сообщении подчеркивают, что задержанных «агентов» обвиняют по статьям «Государственная измена» и Шпионаж».

«Отмечается увеличение числа осведомителей иностранных спецслужб (в 2015 году была выявлена и пресечена деятельность 37 агентов, в 2016 году – 90), что свидетельствует об их активизации в рамках разведывательной деятельности на территории ЛНР, но в тоже время и о повышении профессионализма, накоплении опыта сотрудниками МГБ в данном направлении работы», — добавили в «МГБ».