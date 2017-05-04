Плотницкий хочет одеть луганских школьников в форму

Глава «ЛНР» Игорь Плотницкий заявил о намерении обеспечить первоклассников школьной формой и уже выдал соответствующее распоряжение швейным фабрикам. Реакция родителей последовала незамедлительно.

В апреле стало известно, что глава «ЛНР» Игорь Плотницкий на совещании «Совета министров» поручил профильным ведомствам обеспечить первоклассников, которые пойдут в школы в 2017 году, школьной формой. Об этом сообщил сепаратистский сайт «Луганский информационный центр». Предполагалось, что форма для школьников будет бесплатной.

В этом же источнике сообщалось, что, согласно проведенному на оккупированной территории опросу, учебные заведения «ЛНР» поддерживают введение школьной формы.

3 мая в сюжете «ГТРК ЛНР» сообщалось о том, что на совещании голов и районов оккупированных территорий Игорь Плотницкий дал команду швейным фабрикам заняться пошивом одежды для школьников.

«Пускай все, у кого есть возможность пошива, приходят в министерство промышленности, разговаривают, договариваются», — говорится в источнике.

При этом родители учеников восприняли новость о введении формы неоднозначно. Оказалось, что введение форменной одежды планируется не только для первоклассников, но и для прочих учащихся. Для них услуга будет платной. В социальных сетях новость об инициативе Плотницкого была встречена с негодованием.

Предварительно от нововведения можно было отказаться, но рассказы родителей в социальных сетях на практике показали обратную ситуацию.

Родители жалуются на то, что они не принимали участие в обсуждении этой инициативы и не хотят оплачивать дорогостоящую форму.

Некоторые имеют свой негативный опыт ношения советской школьной формы и не хотят, чтобы их дети оказались в аналогичной ситуации «уравниловки».

Еще родители школьников недоумевают, почему их просят снять мерки с детей сейчас, если к осени одежда, сшитая по таким меркам, будет уже мала.

Напомним, в Харькове прошла учительская конференция EdCamp Ukraine 2017, на которой педагогов помогали оценивать школьники из Станично-Луганского района.