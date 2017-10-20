Горняки «Серидовугля» прекратили забастовку, но возобновят ее, если зарплату не выдадут

Шахтерам предприятия до сих пор не выдали зарплату за август и сентябрь, но обещали погасить долг к 24 октября

19 октября, горняки шахты «1/3 Новогродовская» (ГП «Селидовуголь» в Донецкой области) устроили подземную забастовку, и отказались подниматься на поверхность. Однако они изменили свое решение после разговора с руководством предприятия. Об этом в Facebook сообщил «Независимого профсоюза горняков Украины» (НПГУ) Михаил Волынец.

34 горнякам первой смены пообещали выплатить задолженность за август и сентябрь к 24 октября.

«Если задолженность перед горняками не будет погашена, как обещал генеральный директор ГП «Селидовуголь» — акции протеста будут продолжены», — добавил Волынец.

Кроме того, глава НПГУ также сообщил, что организовал по просьбе председателя местной организации НПГУ городов Селидово и Новогродовка Виктора Трифонова совещание у министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по вопросу вероятности прорыва большого объема воды из выработок шахты № 2 «Новогродовская» в выработки шахты 1/3 «Новогродовская».

«На совещание министр также пригласил руководство ГП «Объединенная Компания «Укруглереструктуризация» и представителей гидроинститута. Рассматривается вопрос расширения водоотлива», — сообщил Волынец.