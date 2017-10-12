В «ДНР» сообщают о гибели горняков в Шахтерске

По данным «МЧС ДНР», есть три погибших и два раненых шахтера

Три горняка погибли и две получили травмы в результате взрыва в Неподконтрольном Украине Шахтерске. Об этом сообщает «МЧС ДНР».

Авария на шахте произошла 11 сентября. По данным ведомства, ее причиной стал взрыв газо-воздушной смеси.

«В Шахтерске на территории ООО «Шахтерская промышленная группа» в горной выработке, в районе ранее ликвидированной шахты №16, произошел взрыв газо-воздушной смеси. В шахте на момент взрыва находилось пять человек», – говорится в сообщении.

На месте происшествия двум пострадавшим была оказана медицинская помощь. В забое разрезной печи были обнаружены тела трех погибших горняков.